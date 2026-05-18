Νέο sell off στις αγορές μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν: Πτώση στην Ασία, άνοδος πετρελαίου, φόβοι για πληθωρισμό και πίεση σε μετοχές και ομόλογα
Το Brent ενισχύθηκε σχεδόν 2% και ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, νέο sell off στις αγορές ομολόγων διεθνώς, σε υψηλό τριών ετών το 30ετές Treasury, ιστορικό υψηλό απόδοσης για το ιαπωνικό 30ετές
Νέο κύμα ανησυχίας σάρωσε τις διεθνείς αγορές σήμερα Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και τους αυξανόμενους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά μετά τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν, οι οποίες επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και ειδικά στα Στενά του Ορμούζ.
Σε μπαράζ αναρτήσεών του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη και προειδοποίησε ότι «δεν θα απομείνει τίποτα» αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το Ιράν. «Ο χρόνος πιέζει», έγραψε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποσαφηνίσει ποιες κινήσεις απαιτεί από την ιρανική πλευρά ή ποιες θα είναι οι συνέπειες.
Η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης ώθησαν το πετρέλαιο υψηλότερα, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία.
Το Brent ενισχύθηκε σχεδόν 2% και ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, αφού είχε ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 8% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε επίσης ανοδικά, πάνω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.
Η άνοδος του πετρελαίου πυροδότησε νέο sell off στις αγορές ομολόγων διεθνώς, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τη σκληρή νομισματική πολιτική για να περιορίσουν τον πληθωρισμό.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, με το 30ετές Treasury να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών. Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996, ενώ στο 30ετές ιαπωνικό ομόλογο σημείωσε άνοδο 20 μονάδων βάσης, φθάνοντας σε ιστορικά υψηλά από την πρώτη έκδοσή του το 1999. Πιέσεις καταγράφηκαν και στις αγορές ομολόγων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
Παράλληλα, οι μετοχές συνέχισαν τη διόρθωση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, καθώς η άνοδος των αποδόσεων περιορίζει τη διάθεση για ρίσκο. Ο ευρύτερος δείκτης ασιατικών μετοχών υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ τα futures σε Ευρώπη και ΗΠΑ έδειχναν νέα πτώση.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 1,32%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,92% και ο Topix κατά 0,77%.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατάφερε να ανακάμψει από τις αρχικές απώλειες με άνοδο 1,15%, με ώθηση από την ανάκαμψη της Samsung Electronics, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε πτώση 1,65%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,49%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κινήθηκε οριακά πτωτικά. Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 1,02%.
Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται για έκτη διαδοχική ημέρα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Οι αγορές ανησυχούν ότι η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα διατηρήσει υψηλές τις τιμές ενέργειας και θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως, ανατρέποντας τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2026.
Οι traders πλέον θεωρούν σχεδόν βέβαιη νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve έως τον Μάρτιο, σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα που επικρατούσε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι αγορές προεξοφλούσαν δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.
«Οι φόβοι για τον πληθωρισμό έχουν κυριαρχήσει στις διεθνείς αγορές ομολόγων», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας της HSBC, Φρέντερικ Νόιμαν, προειδοποιώντας ότι όσο παραμένουν μπλοκαρισμένες οι ενεργειακές ροές από τον Κόλπο, οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η βασική αιτία της αναταραχής στις αγορές παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την εύθραυστη εκεχειρία, καθώς η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει ουσιαστικές παραχωρήσεις.
Την ίδια ώρα, νέα ανησυχία προκάλεσε επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.
Στη Wall Street, τα futures κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα μετά τη δύσκολη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με σημαντικές απώλειες λόγω των πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές και της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,24%, ο Nasdaq έχασε 1,54% και ο Dow Jones έκλεισε με πτώση άνω των 537 μονάδων.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά το πρόσφατο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Η Intel υποχώρησε πάνω από 6%, οι AMD και Micron Technology κατέγραψαν πτώση 5,7% και 6,6% αντίστοιχα, ενώ η Nvidia έχασε 4,4%.
Η αγορά στρέφει πλέον το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia αυτή την εβδομάδα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τις αγορές, παρά τη γεωπολιτική και πληθωριστική καταιγίδα.
Πηγή: newmoney.gr
