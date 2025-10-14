Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Κλήρωση Eurojackpot 14/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Έγινε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Τρίτη 14/10/2025 που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 56 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 8, 12, 12, 49, 50 και αριθμοί Eurojackpot 2 και 4.
