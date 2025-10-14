Σαμοθράκη: Αγωνία για την εξαφάνιση 75χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετέχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της ΕΜΑΚ Θράκης, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Σαμοθράκη, μετά την εξαφάνιση μιας 75χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία συμμετείχε σε οργανωμένο γκρουπ πεζοπορίας στο νησί.
Η γυναίκα είχε φτάσει στη Σαμοθράκη μαζί με 20 άλλους περιπατητές από τη Ρουμανία, και η διαδρομή τους ξεκινούσε από την περιοχή «Κεραίες» με προορισμό το «Φεγγάρι», ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά μονοπάτια του νησιού. Κατά την ανάβαση, περίπου στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, η 75χρονη ένιωσε αδυναμία και ζήτησε να σταματήσει. Τα μέλη της ομάδας της ζήτησαν να παραμείνει στο σημείο μέχρι την επιστροφή τους, ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, εκείνη είχε εξαφανιστεί.
Αμέσως ξεκίνησαν πολύωρες έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέλη της ΕΜΑΚ Θράκης, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες, οι οποίοι επιχειρούν σε δύσβατα, επικίνδυνα σημεία του βουνού, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και χαράδρες με δύσκολη πρόσβαση.
