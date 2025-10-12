Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά στη Θεσσαλονίκη - Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο

Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο.Το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:40 στην Τριανδρία.Τα παιδιά, 9 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή τους.Η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.