Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά στη Θεσσαλονίκη - Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο
Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους
Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:40 στην Τριανδρία.
Τα παιδιά, 9 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή τους.
Η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.
