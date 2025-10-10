Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τις μαχαιριές στην Τρίπολη - Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 12χρονος
Ο 13χρονος θα πρέπει να δίνει το «παρών» δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα ενώ ο ανακριτής διέταξε να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 13χρονος που μαχαίρωσε 12χρονο στην Τρίπολη. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος αναμένεται εντός της ημέρας να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων.
Ο 13χρονος θα πρέπει να δίνει το «παρών» δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα ενώ ο ανακριτής διέταξε να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει από τη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» και θα μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε. Η εικόνα του, σύμφωνα με τους γιατρούς είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του παιδιού, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.
Οι δύο ανήλικοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους επειδή -σύμφωνα με πληροφορίες- ο ένας από τους δύο μίλησε άσχημα για μία φίλη του άλλου. Στη συνέχεια οι δύο 13χρονοι πιάστηκαν στα χέρια και κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.
Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται ο ένας 13χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.
«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.
Η αιματηρή συμπλοκή
