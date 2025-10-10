Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τις μαχαιριές στην Τρίπολη - Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 12χρονος



Η αιματηρή συμπλοκή

Οι δύο

μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους επειδή -σύμφωνα με πληροφορίες- ο ένας από τους δύο μίλησε άσχημα για μία φίλη του άλλου. Στη συνέχεια οι δύο 13χρονοι πιάστηκαν στα χέρια και κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται ο ένας

να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει

. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «

» ακούγεται να φωνάζει.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.