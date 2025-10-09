Εικοσιτετράωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Αντιδράσεις για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας - Προκύρηξε 24ωρη απεργία
Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00, αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».
Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.
Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.
Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.
