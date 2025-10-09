Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
«Ήμουν 17 και είχα πάει με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδίκη 61χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 15χρονης στη Φθιώτιδα
Ο 61χρονος ζήτησε συγγνώμη ενώπιον του δικαστηρίου και ισχυρίστηκε πως η μαθήτρια έμοιαζε εμφανισιακά για μεγαλύτερης ηλικίας
Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας 61χρονος από χωριό της Λοκρίδας, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 15χρονης.
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020, όταν ο 56χρονος τότε άνδρας μίλησε με την ανήλικη που του είχε κάνει αίτημα φιλίας στο Facebook.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άνδρας έκανε ανήθικες προτάσεις στη μαθήτρια για ερωτικές συνομιλίες μέσω τηλεφώνου ενώ την προέτρεπε να συνευρεθεί με μεγαλύτερο, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του. Συγκεκριμένα έγραφε, κατά πληροφορίες:
«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45άρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…».
Ο 61χρονος ζήτησε συγγνώμη ενώπιον του δικαστηρίου και ισχυρίστηκε πως η μαθήτρια έμοιαζε εμφανισιακά για μεγαλύτερης ηλικίας και επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους έκανε λάθος. Ωστόσο από τις συνομιλίες φαινόταν ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.
