Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025: Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»
Η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη
Λίγες ώρες απομένουν για το μαγικό θέαμα της υπερπανσέληνου του Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνο της χρονιάς, η οποία ονομάζεται και «Φεγγάρι της Συγκομιδής».
Το σημερινό φεγγάρι αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό του 2025, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.
Το συγκεκριμένο παρατσούκλι προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση των αγροτών, σύμφωνα με την οποία το φως της πανσελήνου επιτρέπει στους αγρότες να μαζεύουν τη σοδειά τους μέχρι αργά το βράδυ, όχι μόνο τη νύχτα της πανσελήνου, αλλά και τις νύχτες πριν και μετά από αυτήν.
Παρόλο που το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» καταγράφεται συχνότερα τον Σεπτέμβριο, το σεληνιακό ημερολόγιο ορίζει τον Οκτώβριο ως μήνα του «Φεγγαριού Συγκομιδής» για το 2025.
Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε για να περιγράψει τις πανσελήνους που φαίνονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο.
Μπορούν να φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% φωτεινότερες από άλλες πανσελήνους, εξωτερικά.
Διαφορετικά μέλη της αστρονομικής κοινότητας επέλεξαν να ορίσουν τις υπερ-σελήνες με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους. Ένας εναλλακτικός ορισμός είναι κάθε πανσέληνος που βρίσκεται σε απόσταση 360.000 χλμ. από το κέντρο της Γης – και σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, η Σελήνη της Συγκομιδής του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τα κριτήρια.
Γιατί ονομάζεται Φεγγάρι της ΣυγκομιδήςΣύμφωνα με το Almanac, το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» ονομάζεται η πανσέληνος που είναι πιο κοντά στην ισημερία του Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος ήταν στις 22 Σεπτεμβρίου.
Τι είναι η υπερπανσέληνοςΗ τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».
