Σέρρες: Νεκρή 77χρονη σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο ο 78χρονος σύζυγός της κι ένας 23χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Τροχαίο

Γύρω στις 9.45 το πρωί συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά τα δύο αυτοκίνητα

Μία νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό Σερρών - Δράμας, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας, λίγο πριν τη Νέα Ζίχνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 9.45 το πρωί συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο αυτοκίνητα- στο πρώτο επέβαινε 23χρονος οδηγός και στο δεύτερο ανδρόγυνο ηλικιωμένων με οδηγό 78χρονο και συνοδηγό την 77χρονη σύζυγό του.

Και τα τρία άτομα διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου η 77χρονη κατέληξε. Οι δύο οδηγοί νοσηλεύονται.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

