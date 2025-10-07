Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
ΕΔΕ για μαθηματικό στη Χίο μετά από καταγγελίες καθηγητριών ότι αυνανιζόταν μπροστά τους
Σύμφωνα με τις κατηγορίες ο καθηγητής φέρεται να προχωρούσε στις άσεμνες πράξεις σε διαφορετικά σχολεία του νησιού
Αναστάτωση επικρατεί στη Χίο μετά τις καταγγελίες τριών εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν ότι συνάδελφός τους, καθηγητής μαθηματικών, προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά τους μέσα σε σχολεία του νησιού.
Το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στον Βροντάδο, όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας καθηγήτριας, ο εκπαιδευτικός αυνανιζόταν παρουσία της. Η ίδια ενημέρωσε αμέσως τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος καθηγητής να μετακινηθεί προσωρινά σε άλλο σχολείο. Ωστόσο, ακολούθησαν δύο ακόμη παρόμοιες καταγγελίες από συναδέλφους του σε διαφορετικά σχολεία.
Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και έθεσε τον καθηγητή σε αναγκαστική άδεια ενός μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Γονείς μαθητών εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μετά την πρώτη αναφορά, ο εκπαιδευτικός δεν απομακρύνθηκε οριστικά αλλά τοποθετήθηκε σε άλλη σχολική μονάδα.
Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αλήθεια», μητέρα μαθήτριας της Β’ Λυκείου ανέφερε ότι η κόρη της είχε παρατηρήσει τον καθηγητή να την «κοιτάζει περίεργα», ενώ έκανε λόγο για «προσπάθεια κουκουλώματος» της υπόθεσης από τις Αρχές.
Ο καταγγελλόμενος μαθηματικός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και αναμένει την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας.
