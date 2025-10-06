Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο
Συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 17χρονη, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Μετά από καταγγελία, συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε σε εμφανή κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
