Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου - Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι
Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς
Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκη να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.
Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.
Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
