Φθιώτιδα: Αστυνομικοί σταμάτησαν αυτοκίνητο για έλεγχο και βρήκαν όπλα, κάνναβη, κοκαΐνη, σιδηρογροθιά και κουκούλες full face
Δύο 22χρονοι και ένας 33χρονος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο
Το βράδυ του Σαββάτου κοντά στον Λογγό στα Καμένα Βούρλα, αστυνομικοί έκαναν σήμα σε ένα Ι.Χ. που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά ο οδηγός του προσπάθησε να διαφύγει.
Ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους άνδρες της ΟΠΚΕ και πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος σε όχημα και επιβαίνοντες.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω στον 22χρονο οδηγό, ένα πιστόλι τύπου replica, ενώ οι δύο συνεπιβάτες του, ηλικίας 22 και 33 ετών, έφεραν ένα ακόμη πιστόλι και μία σιδερογροθιά. Επιπλέον, ο 22χρονος είχε στην κατοχή του μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκαν δύο κουκούλες full face.
Οι τρεις συλληφθέντες, όλοι κάτοικοι της Λοκρίδας, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.
