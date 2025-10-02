112 για έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λήμνο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Πλημμύρες στο Αιτωλικό



Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό στην Αθήνα

Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία στο νησί . Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στο Αιτωλικό όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.Στο μεταξύ, για αρκετές ώρες έβρεχε σε περιοχές της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας,ξεριζώθηκε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.Όπως δείχνουν καρέ από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του. Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει.

Πάνω από 80 κλήσεις στην Πυροσβεστική



Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων την Πέμπτη δέχτηκε δεκάδες κλήσεις. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική:



- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.



- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.



- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων



- Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.



Live η πορεία της κακοκαιρίας:





