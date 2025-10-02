112 για έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λήμνο - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής - Το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει και την Ανατολική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο την Παρασκευή
Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική ,αλλά και σε κατοίκους των Σερρών και της Λήμνου, προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025
🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή #Ανατολικής_Μακεδονίας & #Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.
‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.
‼️Μόλις ήχησε το 112 στη Λήμνο‼️Posted by LimnosLive.gr on Thursday, October 2, 2025
- Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
- Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
- Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 3/10 και το πρωί της Παρασκευής:
Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως αύριο θα είναικλειστά τα σχολεία στο νησί. Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.
Πλημμύρες στο ΑιτωλικόΤα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στο Αιτωλικό όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.
Στο μεταξύ, για αρκετές ώρες έβρεχε σε περιοχές της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.
Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό στην Αθήνα
Όπως δείχνουν καρέ από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του. Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει.
Πάνω από 80 κλήσεις στην Πυροσβεστική
Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων την Πέμπτη δέχτηκε δεκάδες κλήσεις. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική:
- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.
- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.
- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων
- Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
