Καιρός: 100 χιλιοστά βροχής στους Παξούς - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Παρασκευή

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.