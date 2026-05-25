Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί από το Βελβεντό ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη στην Κοζάνη
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Βελβεντό Λίμνη Αυτοκίνητο

Σε έναν 73χρονο τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την Κυριακή από το Βελβεντό φαίνεται ότι ανήκει η σορός του νεκρού άνδρα που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολύφυτου στην Κοζάνη το πρωί της Δευτέρας.

Τα ίχνη του Χαρίσιου Πατατούκα είχαν χαθεί από την Κυριακή με τον δήμο Βελβεντού να ενημερώνει για την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 73χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν ο 73χρονος έπεσε ηθελημένα με το αυτοκίνητο στα νερά της λίμνης ή αν η πτώση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή κάποιας παθολογικής αιτίας.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 73χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο που έπλεε στο νερό προς το ρέμα Λαφίστα, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό.

