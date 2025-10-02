Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Πέθανε ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, Άκης Τσαλίκης
Υπήρξε Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και καθηγητής στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη - Συλλυπητήρια από ΝΟΘ, Στέλιο Αγγελούδη και Γιάννη Δαρδαμανέλη
Πένθος επικρατεί στην ακαδημαϊκή και ναυτιλιακή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, καθώς ο ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και καθηγητής στο τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Λάζαρος/Άκης Τσαλίκης, έφυγε από τη ζωή.
Είχε αφιερώσει τη ζωή και τις δράσεις του στη θάλασσα, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μουσείου.
Το δικό τους «αντίο» έστειλαν με αναρτήσεις στο facebook, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας:
«Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία πενθεί για την απώλεια του Άκη Τσαλίκη, Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και διακεκριμένου μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ο Άκης αφοσιώθηκε με πάθος στην ιστιοπλοΐα. Ενεργός αθλητής στην Ανοικτή θάλασσα μέχρι τέλους, ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας στην κλάση 470 και ένας από τους λίγους Έλληνες που τόλμησαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό.
Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και διεθνή προβολή του Ομίλου του, ενώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ομοσπονδίας μας για πολλά χρόνια βοήθησε ουσιαστικά στην καθιέρωση της Aegean Regatta ως κορυφαίο θεσμό που συνδυάζει τον πρωταθλητισμό στη θάλασσα με την πολιτιστική και οικονομική στήριξη των ακριτικών νησιών μας.
Ο Άκης ξεκινάει τον «τελευταίο του αγώνα με ελαφρύ το κύμα» . Όμως το έργο του στον ΝΟΘ, η αγάπη και το καμάρι του του για τους αθλητές και τις αθλήτριές του και η συμβολή του στην πρόοδο του αθλήματός μας θα μείνουν εδώ και θα σηματοδοτήσουν, όπως θα ήθελε εκείνος, την νέα αρχή του αγαπημένου του Ομίλου. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα σταθεί συμπαραστάτης .
Ο Άκης Τσαλίκης - είναι βέβαιο - θα λείψει από την ιστιοπλοϊκή μας οικογένεια.
Τα μέλη της διοίκησης της ΕΙΟ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του αγαπημένους και στη ναυτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας».
Η ανάρτηση και το «αντίο» του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη:
«ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Συγκλονισμένος για τον απροσδόκητο χαμό του ΑΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗ, τον αποχαιρετώ με οδύνη κ θλίψη. Ενεργός πολίτης, εντιμος και συνεπής οδοιπόρος στην κοινωνία του εθελοντισμού και της προσφοράς.
Αφιερώθηκε ολάκερη τη ζωη του στην ιστιοπλοΐα, τον αθλητισμό (πέρασαν 20 χρόνια συνεργασίας και φιλίας για να μάθω από τρίτους πως συμμετείχες στην ομάδα των Ωκεανοπορων θεσσαλονικιών), τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, ιδρυτικό μέλος του Ολυμπιακού Μουσείου και μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ.
Τα όνειρα και τα σχέδια του από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα είχαν ανθρώπους και θάλασσα, κατανόηση, αγάπη και ηρεμία. Είχαν Θεσσαλονίκη και τη ζεστασιά ενός ανθρώπου διακριτικού αλλά και αγωνιστή μέχρι να ολοκληρώσει τον στόχο του.
Αγαπημένε μας Άκη,
Καλο ταξίδι».
Η συλληπητήρια ανάρτηση του πρώην δημάρχου Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη:
«Καλό Παράδεισο φίλε Άκη!
Καλό ταξίδι καπετάνιε, πρόεδρε του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονικης!
Η είδηση του χαμού σου, φαίνεται σαν ψέμα, αν αναλογιστεί κανένας την έντονη δράση σου και τα ατελείωτα σχέδια για το αύριο....το κενό που αφήνεις δυσαναπλήρωτο, κρίμα!
Η φωτογραφία από την τελευταία μας συνάντηση για τις απονομές στον ναυτικό σταθμό βορείου Ελλάδος.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια σου, και στους δικούς σου ανθρώπους στον ΝΟΘ και στο ΑΠΘ...»
