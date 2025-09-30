Τρεις τραυματίες σε τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ - Οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Ηράκλειο, δείτε φωτογραφίες

Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Σταλίδας, όπου 3 άτομα τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο flashnews.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Ηράκλειο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τρεις τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Φωτογραφίες: SOS_BOAK
