Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο
Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο
Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε και σήμερα η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.
Προβλήματα παρουσιάζει η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο της, ενώ τμηματικά, αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο.
Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί είναι με το πόδι στο φρένο. Στο ρεύμα της καθόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο» παρατηρείται το σημείο από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Σύμφωνα με το δελτίο κίνησης της Ελληνικής Αστυνομίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Αθηνών – Λαμίας. Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας.
Κίνηση θα συναντήσουν και όσοι οδηγοί βρίσκονται σε Σταδίου και Βασ. Αμαλίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται στους εξής δρόμους:
-Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται στους εξής δρόμους:
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 30, 2025
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄ Ανθούσα-Κηφισίας,
20΄-25΄ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄ Φυλής-Κηφισίας,
25΄-30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία)-Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/EPlTG3Vch4
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
