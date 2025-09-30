Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού

Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο
UPD:
Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε και σήμερα η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Προβλήματα παρουσιάζει η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο της, ενώ τμηματικά, αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί είναι με το πόδι στο φρένο. Στο ρεύμα της καθόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο» παρατηρείται το σημείο από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με το δελτίο κίνησης της Ελληνικής Αστυνομίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Αθηνών – Λαμίας. Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας.

Η κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο



Κίνηση θα συναντήσουν  και όσοι οδηγοί βρίσκονται σε Σταδίου και Βασ. Αμαλίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται στους εξής δρόμους:

-Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
Κλείσιμο
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Σταδίου
-Βασ. Αμαλίας
-Λιμάνι Πειραιά

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 



Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ειδήσεις σήμερα:

Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
UPD:

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης