Συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ στη Λένορμαν - 15 προσαγωγές
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν σε βάρος των οπαδών της ΑΕΛ, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 οχήματα
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Λένορμαν, όπου έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν σε βάρος των οπαδών της ΑΕΛ, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 οχήματα.
Η συμπλοκή σημειώθηκε κοντά στον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 15 προσαγωγές.
Οι προσαχθέντες μεταφέρονται στο τμήμα αθλητικής βίας της ΓΑΔΑ.
