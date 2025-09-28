Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό της Ρόδου με τον Κολοσσό και τα σύμβολα του νησιού
Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό της Ρόδου με τον Κολοσσό και τα σύμβολα του νησιού
Τα drones ζωντάνεψαν τον ουρανό της Ρόδου για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, η Ρόδος γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με ένα εντυπωσιακό εναέριο υπερθέαμα.
Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας εικόνες που ανέδειξαν την ιστορία και τα σύμβολα του νησιού: από τον Κολοσσό και τα ελάφια μέχρι την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τους Ιππότες και τον Ολυμπιονίκη Διαγόρα.
Η παράσταση κορυφώθηκε με τη λέξη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA» και το μήνυμα «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines», επιδιώκοντας να συνδυάσει μύθο, πολιτισμό και τουρισμό σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό αφήγημα.Ιδιαίτερη καινοτομία αποτέλεσε η χρήση πίδακων φωτός που συντονίστηκαν με την εναέρια χορογραφία, προσδίδοντας τρισδιάστατη διάσταση στο θέαμα.
Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.
Δείτε βίντεο:
«Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας», δήλωσε ένας εκ των συντελεστών της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές.
Το εναέριο show, πέρα από το εντυπωσιακό του θέαμα, αποτέλεσε και μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ένα αρχαίο θαύμα που συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολιτιστική κληρονομιά και τις δυνατότητες προβολής της χώρας με νέα μέσα.
Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.
«Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας», δήλωσε ένας εκ των συντελεστών της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές.
Το εναέριο show, πέρα από το εντυπωσιακό του θέαμα, αποτέλεσε και μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ένα αρχαίο θαύμα που συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολιτιστική κληρονομιά και τις δυνατότητες προβολής της χώρας με νέα μέσα.
Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας εικόνες που ανέδειξαν την ιστορία και τα σύμβολα του νησιού: από τον Κολοσσό και τα ελάφια μέχρι την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τους Ιππότες και τον Ολυμπιονίκη Διαγόρα.
Η παράσταση κορυφώθηκε με τη λέξη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA» και το μήνυμα «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines», επιδιώκοντας να συνδυάσει μύθο, πολιτισμό και τουρισμό σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό αφήγημα.Ιδιαίτερη καινοτομία αποτέλεσε η χρήση πίδακων φωτός που συντονίστηκαν με την εναέρια χορογραφία, προσδίδοντας τρισδιάστατη διάσταση στο θέαμα.
Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.
Δείτε βίντεο:
«Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας», δήλωσε ένας εκ των συντελεστών της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές.
Το εναέριο show, πέρα από το εντυπωσιακό του θέαμα, αποτέλεσε και μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ένα αρχαίο θαύμα που συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολιτιστική κληρονομιά και τις δυνατότητες προβολής της χώρας με νέα μέσα.
Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.
«Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας», δήλωσε ένας εκ των συντελεστών της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τέτοιου είδους παραγωγές.
Το εναέριο show, πέρα από το εντυπωσιακό του θέαμα, αποτέλεσε και μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: ένα αρχαίο θαύμα που συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολιτιστική κληρονομιά και τις δυνατότητες προβολής της χώρας με νέα μέσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο της σε επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο της σε επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα