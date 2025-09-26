Νέα τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη - Μία εβδομάδα μετά τον ξαφνικό θάνατό του, πέθανε και ο πατέρας του
Εισήχθη στο νοσοκομείο δύο ημέρες μετά την κηδεία του γιου του
Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ενώ ήταν σε ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον ΑΝΤ1 Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου το πρωί έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του Θανάσης Παυλάκης σε ηλικία 77 ετών.
Είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό.
Σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.
Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.
Ο καμεραμάν συνήλθε. Ερωτηθείς αν έχει ζάχαρο, απάντησε θετικά και πήρε δύο καραμέλες, χάρη στις οποίες συνήλθε προσωρινά.
Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Όταν πάρκαρε, υπέστη σοβαρό επεισόδιο.
Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων, τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Αν και του έγινε ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά, ο Γιώργος Παυλάκης κατέληξε.
Ο καμεραμάν ήταν 54 ετών και πατέρας δύο παιδιών.
Οδήγησε μέχρι το νοσοκομείο και έχασε τη ζωή του στο πάρκινγκΥπενθυμίζεται πως πριν από μερικές εβδομάδες, ο καμεραμάν βρισκόταν με τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κωνσταντίνο Φλαμή, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.
