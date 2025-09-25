Πέθανε το τετράχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσαμο

Ένα παιδάκι τεσσάρων ετών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Κίσαμο το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το τετράχρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Flashnews.gr το παιδάκι τραυματίσθηκε βαρύτατα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων όπου διακομίσθηκε, υπέκυψε στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί.



