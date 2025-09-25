Γρεβενά: Συνελήφθη 52χρονος που τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά Αστυνομία Σύλληψη Τραυματισμός

Γρεβενά: Συνελήφθη 52χρονος που τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών

Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Γρεβενά: Συνελήφθη 52χρονος που τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος τραυμάτισε στο χέρι έναν 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) η Αστυνομία στα Γρεβενά.

Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η ξύστρα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης