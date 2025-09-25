Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Γρεβενά: Συνελήφθη 52χρονος που τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών
Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος τραυμάτισε στο χέρι έναν 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) η Αστυνομία στα Γρεβενά.
Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η ξύστρα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
