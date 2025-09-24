Καιρός: Και επίσημα φθινόπωρο από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο - Άνεμοι έως 7 μποφόρ και επικίνδυνες καταιγίδες, ποιες περιοχές επηρεάζονται

H πρόγνωση Ζιακόπουλου

Ο καιρός την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Η εγκατάσταση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων στα ΒΑ Βαλκάνια,, θα έχει ως συνέπεια. Με αυτό το δεδομένο σχετίζονται και οι κατά κανόναπου θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την κεντροδυτική Μακεδονία.Β. Το βράδυ του Σαββάτου στη Δυτική Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν ιΓ.ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εκδηλωθούν. Σημειώνεται ότι την ημέρα αυτή στη ΒΑ Ελλάδα η διατήρηση των ΒΑ ανέμων είναι εμπόδιο για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών, υπόθεση που τη Δευτέρα μπορεί να ανατραπεί., αν υπάρξει σύγκλιση, θα εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης φαινόμενα.«Ανεξάρτητα από την σύγκλιση των ανέμων, ρόλο στην ένταση των φαινομένων της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας θα παίξει το δυναμικό αίτιο που σχετίζεται με την ακριβή θέση του πάνω από την περιοχή μας ευρισκόμενου αεροχειμάρρου», καταλήγει ο μετεωρολόγος.O καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα νότια τμήματα των Χανίων. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς), στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 29 βαθμούς.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.