Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο νέος ηγούμενος της Μονής του Σινά Συμεών

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά ως ζωντανό μνημείο της Ορθοδοξίας

Στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο βρέθηκε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της Ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά, κ.προκειμένου να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον νέο Ποιμενάρχη του Σινά, εκφράζοντας τις ευχές του ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει η Σιναϊτική Αδελφότητα. «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη τηςέναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Όπως τόνισε, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα ιστορίας αλλά και επικαιρότητας. Ευχήθηκε, τέλος, στον νέο Αρχιεπίσκοπο «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη Μονή του Σινά και καλή συνέχιση του Ιεραποστολικού του έργου».Από την πλευρά του, ο κ. Συμεών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο προσωπικά όσο και προς ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει στη Σιναϊτική Αδελφότητα. «Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά υπογράμμισε ότι οι ευχές του Αρχιεπισκόπου, των Ιεραρχών, των κληρικών και των πιστών αποτελούν πηγή δύναμης και αισιοδοξίας για την Αδελφότητα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η Μονή ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την αδελφότητα».Νέες προοπτικές συνεργασίαςΗ επίσκεψη του κ. Συμεών στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας μεταξύ της Σιναϊτικής Μονής και της Εκκλησίας της Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση του πνευματικού, ιστορικού και πολιτιστικού έργου της αρχαιότερης χριστιανικής μοναστικής κοινότητας στον κόσμο.Η στήριξη της Ελλαδικής Εκκλησίας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και ανάδειξη της παγκόσμιας αυτής κληρονομιάς, ειδικά σε μια εποχή που η περιοχή της Μέσης Ανατολής αντιμετωπίζει προκλήσεις ασφάλειας και πολιτικής αστάθειας.Εν μέσω αυτής της περιόδου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά αναλαμβάνει την αποστολή να συνεχίσει το πολυδιάστατο έργο της Μονής, να ενισχύσει την παρουσία της στον ορθόδοξο και διεθνή χώρο για την προαγωγή του διαλόγου της παράδοσης με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.κτισμένη στους πρόποδες του όρους Χωρήβ, θεωρείται η αρχαιότερη εν λειτουργία χριστιανική μοναστική κοινότητα στον κόσμο. Η ίδρυσή της ανάγεται στον 6ο αιώνα, επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, και από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα ως κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας, θεολογικής έρευνας και διαφύλαξης ανεκτίμητων κειμηλίων και χειρογράφων.Η Μονή, που είναι αναγνωρισμένη από τηνως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί όχι μόνο τόπο προσκυνήματος αλλά και σημείο διαθρησκειακού διαλόγου, αφού συνυπάρχει ειρηνικά με τις τοπικές κοινότητες εδώ και αιώνες.