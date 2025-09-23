Μεγαλόσωμος λύκος εμφανίστηκε και στα Σήμαντρα Χαλκιδικής - «Από την ανομβρία στέρεψαν οι πηγές στα βουνά και ψάχνει νερό σε εμάς»
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να στηθούν οι παγίδες για τον λύκο στο Νέο Μαρμαρά
Μετά το Νέο Μαρμαρά, ένας λύκος εμφανίστηκε και στο χωριό των Σημάντρων Χαλκιδικής, όπου κτηνοτρόφοι και κάτοικοι τον εντόπισαν δυο φορές να τριγυρνά σε απόσταση αναπνοής από το χωριό.
Ο λύκος που είναι μεγαλόσωμος, όπως ανέφερε στο protothema.gr ο κάτοικος των Σημάντρων, κ. Βασίλης Μισαηλίδης «εμφανίστηκε - και τον είδαν - σε μια απόσταση περίπου 800 μέτρων δυτικά του χωριού», ενώ όπως επεσήμανε το συγκεκριμένο σημείο, όπου είδαν τον λύκο αποτελεί αγαπημένο μέρος για πολλούς κατοίκους του χωριού που κάνουν σε αυτό πεζοπορία.
«Ευτυχώς σε εκείνο το σημείο, που βρίσκεται μεταξύ Σήμαντρων και Αγίου Παντελεήμονα οι κάτοικοι πάνε την ημέρα να κάνουν τον περίπατο τους και όχι το βράδυ που εμφανίστηκε ο λύκος» είπε ο κ. Μισαηλίδης.
Όπως τόνισε τον λύκο τον εντόπισαν κτηνοτρόφοι, καθώς πέριξ της περιοχής υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ ο λύκος εθεάθη και σε άλλο σημείο των Σήμαντρων.
«Τον είδαν και σε άλλο σημείο σε μία απόσταση νότια του χωριού, περίπου στα 2-3 χιλιόμετρα. Με τους κτηνοτρόφους που τον είδαν και μου περιέγραψαν τις δύο εμφανίσεις μου είπαν ότι τα σκυλιά τον απομάκρυναν» τόνισε ο κ. Μισαηλίδης και χαρακτήρισε την εμφάνιση του λύκου ως ένα «φυσικό φαινόμενο» γνώριμο για την περιοχή.
«Οι λύκοι όπως είναι γνωστό κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να τον είδαμε εδώ και το βράδυ να έχει πάει για παράδειγμα στη Βαβδο που είναι σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τα Σήμαντρα. Αυτά τα ζώα κινούνται πολύ και καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις» είπε και πρόσθεσε ότι ο εν λόγω λύκος ήταν μεγαλόσωμος και εκτιμάται τόσο από τον ίδιο όσο και από κτηνοτρόφους του χωριού ότι ψάχνει να βρει νερό.
«Νερό ψάχνουν να βρουν καθώς στα ορεινά εξαιτίας και της ανομβρίας έχουν στερέψει οι πηγές κι αυτά ψάχνουν να βρουν νερό. Τον συγκεκριμένο τον είδε οικείο μου πρόσωπο να πίνει νερό σε πομόνα» κατέληξε ο κ. Μισαηλίδης.
«Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και τροφή. Και αυτό το ξέρουν οι λύκοι είναι διψασμένοι και αναζητούν νερό και στη συνέχεια βρίσκουν και τροφή» είπε στο protothema.gr ο βοηθός κτηνιάτρου και ιδρυτής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξη Άγριας Ζωής, Στέλιος Γερονυμάκης.
Εκτιμά, επίσης, ότι ο λύκος που εμφανίστηκε στα Σήμαντρα, όπως και στο Νέο Μαρμαρά, αποκόπηκε για κάποιους λόγους από την αγέλη του και «μέχρι να βρει τον χώρο του και νέα αγέλη προσπαθεί να επιβιώσει μόνος του ψάχνοντας νερό και τροφή».
Εξάλλου, έχει ήδη δοθεί η σχετική άδεια για την αιχμαλωσία ή τη θήρευση του από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος για την εφαρμογή όλων των μέτρων για την απομάκρυνση του εξοικειωμένου λύκου ακόμα και με θανάτωση του.
«Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να τον παγιδεύσουμε σε αυτές τις παγίδες, τότε θα αναλάβει δράση ο κυνηγετικός σύλλογος της περιοχής» τόνισε ο κ. Μάλλινης.
Στο Νέο Μαρμαρά αναμένουν τις παγίδεςΣτο μεταξύ, στο Νέο Μαρμαρά, όπου ένας νεαρός λύκος απαθανατίστηκε πολλές φορές εντός του χωριού, ενώ επιτέθηκε και σε ένα 5χρονο παιδάκι σε παραλία της περιοχής αλλά και σε δεσποζόμενο σκυλάκι, αναμένονται όπως είπε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Θανάσης Μαλλίνης «να έρθουν οι παγίδες από τη «Καλλιστώ» προκειμένου να τις τοποθετήσουμε και να πιαστεί ο λύκος».
Εξάλλου, έχει ήδη δοθεί η σχετική άδεια για την αιχμαλωσία ή τη θήρευση του από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος για την εφαρμογή όλων των μέτρων για την απομάκρυνση του εξοικειωμένου λύκου ακόμα και με θανάτωση του.
«Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να τον παγιδεύσουμε σε αυτές τις παγίδες, τότε θα αναλάβει δράση ο κυνηγετικός σύλλογος της περιοχής» τόνισε ο κ. Μάλλινης.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσωνας Μπάντιος ανέφερε στο protothema ότι «η επιχείρηση τοποθέτησης των παγίδων αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας».
