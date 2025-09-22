Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας δεν αποτελεί απειλητική προσωπικότητα - Έχασε με 21 μονάδες την τελευταία φορά από τον Μητσοτάκη
«Αν υποτεθεί ότι θα γινόταν κόμμα Καρυστιανού πιο πολύ θα δημιουργούσε αναταραχή στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό, δημοκρατία έχουμε»
Για το αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελεί απειλή προσωπικότητα για την κεντροδεξιά και τη ΝΔ αλλά και για όσα είπε η κυρία Καρυστιανού όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την ίδια, τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αρχικά είπε για την κυρία Καρυστιανού ότι «αν υποτεθεί ότι θα γινόταν κόμμα Καρυστιανού πιο πολύ θα δημιουργούσε αναταραχή στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό, δημοκρατία έχουμε. Είναι, πάντως, διαφορετική η εικόνα μιας πολιτικής δύναμης πριν και αφού δημιουργηθεί, οπότε θα αρχίσει να παίρνει θέση στα πράγματα».
Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι «στις τελευταίες εκλογές έχασε με 21 μονάδες διαφορά, πόσο να πεις ότι είναι μια απειλητική προσωπικότητα; Δεν το πιστεύω».
Μιλώντας, δε, για το νέο σύστημα με το οποίο θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες και στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου, μέσω του 1566, ο Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι με τον τρόπο αυτό προστέθηκαν 7 εκατομμύρια τον χρόνο στα 3 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα με το υπάρχων σύστημα.
«Σκοπός είναι να κάνουμε την πρόσβαση σε ραντεβού με γιατρό πανεύκολη - μιλάμε για τα πρωινά δωρεάν ραντεβού» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας εξηγώντας ότι ήδη «70 νοσοκομεία έχουν ανεβάσει τα ραντεβού τους στην πλατφόρμα».
Αφού υπενθύμισε πως «όταν κάναμε την πλατφόρμα με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, πήγαμε από τους 3 μήνες αναμονή, στις 3 ημέρες» σημείωσε ότι «το σύνολο των διαθεσίμων ραντεβού στα νοσοκομεία ήταν 3 εκατ. τον χρόνο και σου έδινε αναμονή από 1 έως 4 μήνες ανάλογα την ειδικότητα και το νοσοκομείο. Με το νέο σύστημα προσθέσαμε αλλά 7 εκατομμύρια ραντεβού και τα 3 τα κάναμε 10 λόγω της κεντρικής διαχείρισης».
Όπως εξήγησε «μόλις τα καταγράψαμε φάνηκαν τα κενά. Χωρίς να δώσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον, δώσαμε επιπλέον 7 εκατομμύρια ραντεβού».
Όσον αφορά, δε, τις καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πληρωμές των γιατρών για τα απογευματινά χειρουργεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι είναι απλήρωτοι για τα 2 τελευταία τιμολόγια. Τα χρήματα υπάρχουν, κανείς δεν θα τα χάσει, είναι θέμα εκκαθάρισης. Είναι διαδικαστικό θέμα».
