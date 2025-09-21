Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
ΕΛΛΑΔΑ
Αθήνα Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Οδός Αθηνάς

Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου

Ζωγραφική, γιόγκα, ποδήλατο, σκέιτ, ήταν μερικές από τις δραστηριότητες στην Αθήνα

Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώνεται σήμερα η γιορτή του δήμου «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο», που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.

Πολίτες όλων των ηλικιών επισκέφτηκαν το κέντρο της πόλης και συμμετείχαν σε δράσεις. Ζωγραφική, γιόγκα, ποδήλατο, σκέιτ, ήταν μερικές από τις δραστηριότητες στην Αθήνα.

Παράλληλα οι αρχές επέβαλλαν, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία:

Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.

Κλείσιμο
• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.

• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Δείτε φωτογραφίες: 

Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου
Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης