Φωτογραφίες από την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» - Έκαναν γιόγκα στους δρόμους του κέντρου

Ολοκληρώνεται σήμερα η γιορτή του δήμου «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο», που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
Πολίτες όλων των ηλικιών επισκέφτηκαν το κέντρο της πόλης και συμμετείχαν σε δράσεις. Ζωγραφική, γιόγκα, ποδήλατο, σκέιτ, ήταν μερικές από τις δραστηριότητες στην Αθήνα.
Παράλληλα οι αρχές επέβαλλαν, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία:
• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.
• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
