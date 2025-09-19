Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα

Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή, λέει ο ένας από τους δύο φίλους - Η συνάντησή τους μετά την αποφυλάκιση