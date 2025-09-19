Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Γηροκομείο Πάτρα Αποφυλάκιση

Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα

Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή, λέει ο ένας από τους δύο φίλους - Η συνάντησή τους μετά την αποφυλάκιση

Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
110 ΣΧΟΛΙΑ
Αποφυλακίστηκαν οι δύο εθελοντές που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Γηροκομείο Πάτρας. Οι δύο φίλοι βρίσκονταν σε διαφορετικές φυλακές και μετά την αποφυλάκιση συναντήθηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού και αγκαλιάστηκαν.

Η φιλία τους «δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας στην κάμερα του ALPHA για να συμπληρώσει ο έτερος: «ήταν και από πριν». «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», σημείωσε.

Ο Λουκιανός έλεγε στην Ασφάλεια Πατρών πως ήταν με τον Ίωνα αλλά δεν του είχαν πάρει κατάθεση. Όταν πήγε να καταθέσει στην ανακρίτρια συνελήφθη.


«Πέρα από το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα», δήλωσε ο Λουκιανός. Από την πλευρά του ο Ίωνας αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή: «του είπα “μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες”».

«Του είπα “μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση”. Το ίδιο θα έκανε και για εμένα δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά», ανέφερε ο Λουκιανός.

«Οι συνθήκες δεν ήταν ανθρώπινες. Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο. Μου φάνηκε σαν να ήταν αιώνες μέσα. Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή. Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω πως πήγα να βοηθήσω και τώρα είμαι φυλακή. Ξύπνησα μια μέρα και λέω “πού βρίσκομαι;”», είπε.

Κλείσιμο
Οι δύο νέοι δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν τον εθελοντισμό. «Παρά την αδικία, από την καρδιά μου το έκανα, δεν θα μου το αλλάξουν. Και φυλακή που με βάλανε δεν αλλάζει. Το έκανα από την ψυχή μου και πήγαμε να βοηθήσουμε», σημειώνει ο Λουκιανός και στέλνει μήνυμα στους εθελοντές: «να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό πως έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς», καταλήγει ο Λουκιανός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ

Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα

Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
110 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης