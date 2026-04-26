Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Άγρα Λέσβου: Έρευνες για 24χρονο κτηνοτρόφο που εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου
Η τελευταία επικοινωνία ήταν με τη μητέρα του
Αναστάτωση επικρατεί στην Άγρα Λέσβου, έπειτα από την εξαφάνιση ενός 24χρονου κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο 24χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.
Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.
Πηγή: stonisi.gr
