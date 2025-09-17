Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
Άραχθος Κυριάκος Μητσοτάκης Παιδιά Πολιτογράφηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γκόγκα Λεβιάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
93 ΣΧΟΛΙΑ
Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει δύο παιδιά, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.


Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά


Ο Γκόγκα Λεβιάν ήταν και καλεσμένος του Κώστα Τασούλα στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά


Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
93 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης