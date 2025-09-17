Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γκόγκα Λεβιάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει δύο παιδιά, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.
Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.
«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.
Ο Γκόγκα Λεβιάν ήταν και καλεσμένος του Κώστα Τασούλα στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.
