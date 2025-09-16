Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Τρύπες από σφαίρες εντοπίστηκαν στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στον Ταύρο
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Τρύπες από σφαίρες εντοπίστηκαν στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στον Ταύρο

Εργαζόμενος παρατήρησε τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον Ταύρο, όταν εργαζόμενος του ΚΕΦΟΔΕ (Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης) διαπίστωσε την ύπαρξη οπών σε δύο τζάμια κτηρίου όπου στεγάζονται γραφεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 9:30 το πρωί, κατά την είσοδό του στο κτήριο, ο εργαζόμενος παρατήρησε τρύπες από σφαίρες σε δύο τζάμια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Τα γραφεία είχαν κλείσει το προηγούμενο βράδυ στις 7:30 και μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί τίποτα ύποπτο.



Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί βολίδες ή άλλα ευρήματα που να εξηγούν την προέλευση των οπών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή ειδικών συνεργείων, ενώ η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση.

