Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Φωτιά στο Μάτι Ηράκλειο Κρήτη

Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι

Η Κατερίνα κρατούσε αγκαλιά τον τρίποδο Αμόρ που είχε υιοθετήσει, μέσα στο νερό

Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι
34 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρώην αδεσποτούλης από το Ηράκλειο Κρήτης που βρισκόταν στην Αθήνα και είχε σωθεί από τη φωτιά στο Μάτι ενώ τον είχε αγκαλιά η κηδεμόνας του, έφυγε από τη ζωή.

Ο Αμόρ βρισκόταν στο κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο. Το 2014, η Κατερίνα αποφάσισε να τον υιοθετήσει και ο σκύλος «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι

Τυχερός μετά τις ατυχίες του, ο Αμόρ ταξίδεψε και έτρεξε σε αγώνες. Ο ίδιος με την Κατερίνα, έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι. Επέζησαν χάρη στην προσπάθεια της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μια από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της τραγικής ημέρας: η Κατερίνα κρατούσε αγκαλιά τον Αμόρ μέσα στο νερό και οι δύο τους πάλευαν να μείνουν ζωντανοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με μια αντίστοιχη φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.

Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας

Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα

Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
34 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης