Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που έσωσε με αυταπάρνηση η κηδεμόνας του στο Μάτι
Η Κατερίνα κρατούσε αγκαλιά τον τρίποδο Αμόρ που είχε υιοθετήσει, μέσα στο νερό
Ο πρώην αδεσποτούλης από το Ηράκλειο Κρήτης που βρισκόταν στην Αθήνα και είχε σωθεί από τη φωτιά στο Μάτι ενώ τον είχε αγκαλιά η κηδεμόνας του, έφυγε από τη ζωή.
Ο Αμόρ βρισκόταν στο κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο. Το 2014, η Κατερίνα αποφάσισε να τον υιοθετήσει και ο σκύλος «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Τυχερός μετά τις ατυχίες του, ο Αμόρ ταξίδεψε και έτρεξε σε αγώνες. Ο ίδιος με την Κατερίνα, έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι. Επέζησαν χάρη στην προσπάθεια της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μια από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της τραγικής ημέρας: η Κατερίνα κρατούσε αγκαλιά τον Αμόρ μέσα στο νερό και οι δύο τους πάλευαν να μείνουν ζωντανοί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με μια αντίστοιχη φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.
