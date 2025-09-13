Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 19χρονου που είχε χαθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα
Μετά την εξαφάνισή του είχε στείλει ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του
Έληξε η περιπέτεια του 19χρονου Δ.Μ. που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον Άγιο Παντελεήμονα.
Το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει ότι τον νεαρό εντόπισαν μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΚ και πλέον λαμβάνει τη
φροντίδα που χρειάζεται σε ασφαλές περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του, ο 19χρονος είχε στείλει ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση.
