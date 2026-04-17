Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Παγώνει με απόφαση του ΣτΕ ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την μαρίνα Αρετσούς στην Καλαμαριά
Προσωρινή διαταγή, με την οποία «παγώνει» η έκδοση πράξης ανάθεσης για τον διεθνή διαγωνισμό του Υπερταμείου με αντικείμενο τη Μαρίνα Αρετσούς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς.
Το «πάγωμα» θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι ότου εκδοθεί η ετυμηγορία του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής, που έχει καταθέσει ο Δήμος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμαριάς, «η προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπεριστατωμένες νομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις του δήμου εξετάζονται επί της ουσίας και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δικαιοσύνη».
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη πως η δημοτική αρχή «παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της προστασίας της Μαρίνας Αρετσούς από την υπερδόμηση και στη συνέχιση του νομικού αγώνα μέχρι την οριστική δικαίωση του Δήμου και των πολιτών της Καλαμαριάς προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και σύγχρονης ανάπτυξης».
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς
«Μια πολύ θετική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της Μαρίνας Αρετσούς, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό το αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς και εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία παγώνει η έκδοση πράξης ανάθεσης στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού του Υπερταμείου για τη Μαρίνα, έως ότου εκδοθεί η ετυμηγορία του επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μία ακόμη επιτυχία στον αγώνα που δίνει ο Δήμος, οι φορείς και η κοινωνία της Καλαμαριάς και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης για την δημιουργία μιας σύγχρονης τουριστικής μαρίνας προς όφελος της πόλης και της τοπικής οικονομίας, που θα αναβαθμίσει μια εγκαταλελειμμένη σήμερα υποδομή, ενάντια στα σχέδια του Υπερταμείου για την μετατροπή της Μαρίνας σε real estate project με υπερδόμηση πάνω στην παραλία.
Η προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπεριστατωμένες νομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις του Δήμου Καλαμαριάς εξετάζονται επί της ουσίας και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει την επιμονή, τη μεθοδικότητα και τη νομική τεκμηρίωση της προσφυγής του Δήμου, αλλά και το ευρύτερο αίσθημα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που στέκεται απέναντι στη λογική της τσιμεντοποίησης του παραλιακού μετώπου».
