Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Έξι ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 17χρονο στην Ηλιούπολη - Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο
Έξι ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 17χρονο στην Ηλιούπολη - Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο
Οι νεαροί περικύκλωσαν το θύμα στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, το χτύπησαν και του άρπαξαν τα πράγματα – Συνελήφθησαν οι περισσότεροι δράστες μαζί με τους γονείς τους
Αναστάτωση έχει προκαλέσει περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη όταν έξι ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο, τον χτύπησαν, του άρπαξαν τα πράγματά του και κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Ο νεαρός περικυκλώθηκε από την παρέα των συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Μέσα σε λίγα λεπτά τον γρονθοκόπησαν και τον έριξαν κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αφού τον χτύπησαν, του πήραν ό,τι είχε πάνω του. Την ίδια στιγμή, κάποιοι από αυτούς τραβούσαν βίντεο, όχι μόνο για να κρατήσουν «αναμνηστικό», αλλά για να ανεβάσουν το υλικό στο διαδίκτυο και να καυχηθούν για το κατόρθωμά τους. Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία χθες το βράδυ από το θύμα και τον πατέρα του. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους περισσότερους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, όπως προβλέπει ο νόμος για περιπτώσεις ανηλίκων που εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις.
Σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της ληστείας, της εξύβρισης, της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ανηλίκων.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της Ηλιούπολης, που μιλούν για φαινόμενα ανήλικης βίας τα οποία πληθαίνουν και, μάλιστα, συχνά καταλήγουν να γίνονται «θέαμα» στα social media. «Δε φτάνει που χτυπούν, θέλουν και να διασύρουν», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο protothema.gr που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό ζητώντας από τις αρχές να στείλουν το μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει μείνουν ατιμώρητες.
Ο νεαρός περικυκλώθηκε από την παρέα των συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Μέσα σε λίγα λεπτά τον γρονθοκόπησαν και τον έριξαν κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αφού τον χτύπησαν, του πήραν ό,τι είχε πάνω του. Την ίδια στιγμή, κάποιοι από αυτούς τραβούσαν βίντεο, όχι μόνο για να κρατήσουν «αναμνηστικό», αλλά για να ανεβάσουν το υλικό στο διαδίκτυο και να καυχηθούν για το κατόρθωμά τους. Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία χθες το βράδυ από το θύμα και τον πατέρα του. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους περισσότερους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, όπως προβλέπει ο νόμος για περιπτώσεις ανηλίκων που εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις.
Σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της ληστείας, της εξύβρισης, της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ανηλίκων.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της Ηλιούπολης, που μιλούν για φαινόμενα ανήλικης βίας τα οποία πληθαίνουν και, μάλιστα, συχνά καταλήγουν να γίνονται «θέαμα» στα social media. «Δε φτάνει που χτυπούν, θέλουν και να διασύρουν», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο protothema.gr που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό ζητώντας από τις αρχές να στείλουν το μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει μείνουν ατιμώρητες.
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα