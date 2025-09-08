Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Ομαλοποιείται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο
Άνοιξε η Λεωφόρος Αμαλίας
Ομαλοποιείται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της αθήνας καθώς λίγη ώρα μετά τις 21.00 το βράδυ ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
Νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κίνηση να διακόπτεται στην Λεωφόρο Αμαλίας από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Παρών στη συγκέντρωση ήταν και ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος, σε δήλωσή του, είπε ότι τα άλματα της τεχνολογίας θα έπρεπε να οδηγούν στη μείωση του χρόνου εργασίας και όχι σε εξαντλητικά ωράρια.
«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!
Χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσείς τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
