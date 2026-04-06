Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμαν για την επανέναρξη στις συνομιλίες για το Κυπριακό

Ο πρόεδρος της Κύπρου μίλησε για «καλή συνάντηση» κατά την οποία συζητήθηκαν «εν εκτάσει θέματα ουσίας», αλλά και όσα του είχε θέσει ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην πρόσφατη επαφή τους στις Βρυξέλλες





Σε προσεκτικά αισιόδοξους τόνους αποτίμησε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης , τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν , κάνοντας λόγο για πρόοδο σε ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προαναγγέλλοντας νέα συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου. Την ίδια εικόνα, σε πιο λιτή διπλωματική γλώσσα, αποτύπωσε και το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση.Ο κ. Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, μίλησε για «καλή συνάντηση» κατά την οποία συζητήθηκαν «εν εκτάσει θέματα ουσίας», αλλά και όσα του είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην πρόσφατη επαφή τους στις Βρυξέλλες, με έμφαση στην πολιτική βούληση για να προκύψουν συγκεκριμένες εξελίξεις.Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου, ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προς την κατεύθυνση του βασικού στόχου, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ίδιος χαιρέτισε τη στάση του Γενικού Γραμματέα, λέγοντας ότι πρόκειται για κάτι που η Λευκωσία επιδίωκε και που τώρα αποκτά πιο χειροπιαστή μορφή.Το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει ότι οι δύο ηγέτες ανασκόπησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις με στόχο να οριστικοποιηθούν τα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά. Στην ίδια ανακοίνωση καταγράφεται επίσης η συμφωνία των δύο πλευρών να συναντηθούν ξανά έως τα τέλη Απριλίου, ώστε τότε να γίνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.Η διατύπωση αυτή έχει τη σημασία της. Δεν μιλά για θεαματικές ανατροπές, ούτε για άμεση διάρρηξη του αδιεξόδου. Μιλά όμως για διαδικασία που συνεχίζεται, για εκκρεμότητες που δουλεύονται και για κοινή βούληση να υπάρξει επόμενο βήμα. Για τα δεδομένα της κυπριακής πραγματικότητας, όπου ακόμη και μια κανονική συνεννόηση συχνά παρουσιάζεται σαν σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αυτό από μόνο του έχει τη δική του πολιτική αξία.Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε ότι με τον Τουφάν Έρχιουρμαν αντάλλαξαν απόψεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με βάση όλα όσα είχαν ακουστεί κατά καιρούς τόσο από ελληνοκυπριακής όσο και από τουρκοκυπριακής πλευράς. Όπως είπε, οι δύο ηγέτες έδωσαν οδηγίες στους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα από αυτά μπορούν να προχωρήσουν.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε καθαρά για πρόοδο «σε κάποια από αυτά», αποφεύγοντας ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά του ως προς τα συγκεκριμένα θέματα. Εξήγησε ότι υπάρχει συμφωνία να μη γίνουν δημόσιες αναφορές αυτή τη στιγμή στα επιμέρους σημεία όπου έχει σημειωθεί κίνηση, με στόχο στην επόμενη συνάντηση να μπορούν να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.Η επιλογή αυτή δείχνει ότι οι δύο πλευρές επιχειρούν να προστατεύσουν τη διαδικασία από πρόωρη δημόσια συζήτηση.Ερωτηθείς για πληροφορίες που ήθελαν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να επεξεργάζεται έγγραφο που θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι για την έναρξη διαπραγμάτευσης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέφυγε να επιβεβαιώσει ένα τέτοιο σενάριο. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν μίλησε για προετοιμασία εγγράφου από τον ΓΓ του ΟΗΕ.Αυτό που επιβεβαίωσε είναι ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες βρίσκεται σε επαφή με όλες τις πλευρές, τόσο στην Κύπρο όσο και εκτός Κύπρου, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή, ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σχετική αναφορά που περιλήφθηκε στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών έγινε με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ηγετών.

Το επόμενο τεστ Το επόμενο ραντεβού, όπως επιβεβαιώνεται πλέον και από την ανακοίνωση του ΟΗΕ, τοποθετείται έως τα τέλη Απριλίου. Μέχρι τότε, το βάρος πέφτει στους διαπραγματευτές, οι οποίοι καλούνται να κλείσουν τα ανοικτά ζητήματα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ετοιμάσουν το έδαφος για πιο συγκεκριμένες αποφάσεις.



Η ουσία είναι ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμη κάποια μεγάλη εξέλιξη που να αλλάζει τον χάρτη του Κυπριακού. Υπάρχει όμως μια συντονισμένη προσπάθεια να παραχθεί ένα μικρό αλλά μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο ίσως λειτουργήσει ως γέφυρα για την πιο δύσκολη συζήτηση, δηλαδή την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.