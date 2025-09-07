Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη λεωφόρο Αμαλίας - Τραυματίσθηκε ελαφρά ο οδηγός

Με ελαφρά τραύματα τη γλίτωσε ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου το οποίο τα ξημερώματα ανετράπη στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί όταν ο οδηγός, κινούμενος με το ΙΧ επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος, αυτό ανετράπη, και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, μπροστά από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του από το αμάξι ενώ Αστυνομικοί της Τροχαίας διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα μέχρι να απομακρυνθεί το ΙΧ.Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς, ωστόσο, να παραλάβει τον οδηγό ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.