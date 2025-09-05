Ποιος είναι ο 17χρονος με τις πολλές ταυτότητες που άρπαζε μωρά ρομά
Ποιος είναι ο 17χρονος με τις πολλές ταυτότητες που άρπαζε μωρά ρομά
Ο 17χρονος αφού παρέστησε τον ελεγκτή εισπράττοντας πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή, άρπαξε δύο μωρά ρομά επειδή «οι γονείς τους τα κακομεταχειρίζονται» - Διώκεται για κακούργημα και απολογείται τη Δευτέρα
Πρώτα «έγινε» ελεγκτής - εισπράκτορας προστίμων, ρόλο που κράτησε για αρκετό διάστημα έχοντας διαπιστώσει την (μεγάλη) εισιτηριοδιαφυγή. Στη συνέχεια, έγινε αυτόκλητος «τιμωρός» της κακομεταχείρισης παιδιών που υποστηρίζει ότι διαπιστώνει από γονείς ρομά.
Ενδεχομένως, αν δεν είχε συλληφθεί, ο 17χρονος που κατηγορείται για αρπαγή δύο μωρών, να προσέθετε κι άλλες πλαστές ταυτότητες και ιδιότητες στο «ενεργητικό» του, έχοντας εντοπίσει κι άλλα ζητήματα και κενά, με τον τρόπο που εκείνος τα αντιλαμβάνεται. Το οικογενειακό του περιβάλλον υποστηρίζει ότι το παιδί έχει διαγνωσμένο πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης - «νευροαναπτυξιακή διαταραχή», όπως αποκαλύφθηκε στο Live News του Mega. Ποιος είναι όμως, ο νεαρός, στα όρια της ανηλικότητας, που θυμίζει τον ήρωα που ενσάρκωσε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο στο «Πιάσε με αν μπορείς»;
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδί μιας μέσης οικογένειας, χωρίς οικονομικά προβλήματα που ζει στα νότια προάστια. Μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο, με καλές επιδόσεις. Οι περισσότεροι από το περιβάλλον του αν ένιωσαν έκπληξη όταν έμαθαν ότι παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία και μάλιστα εισέπραττε και... πρόστιμα, τώρα που συνελήφθη για τις δύο αρπαγές των μωρών, αρνούνται να το πιστέψουν.
Ο 17χρονος, αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματική κατηγορία για αρπαγή κατά συρροή και οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Πάντως, όταν είχε συλληφθεί ως «ελεγκτής» η υπόθεση είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, με πολλούς να σημειώνουν ότι με τον τρόπο του, ο νεαρός είχε επισημάνει ένα πρόβλημα και το είχε εκμεταλλευτεί, αυτό των τζαμπατζήδων στα μέσα μεταφοράς. Το επιχείρημά του, αυτή τη φορά ότι άρπαζε τα μωρά γιατί οι γονείς ρομά κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους, έχει βεβαίως ανάγνωση ρατσισμού, ωστόσο, η εικόνα ρομά - επαιτών που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους έρχεται συνειρμικά. Πάντως, όπως φέρεται να είπε ένας επιπλέον λόγος που «δεν χωνεύει του ρομά» είναι ότι «όταν ήταν ελεγκτής, τον είχαν φτύσει». Μια ακόμη ταυτότητα που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, πάντως, ήταν όταν είχε εμφανισθεί σε τηλεοπτική εκπομπή ως «θύμα» καθηγητή...
