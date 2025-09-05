Μελχισεδέκ: Η Σύνοδος αποφασίζει αν θα είμαι υποψήφιος μητροπολίτης, δεν είναι θέμα ούτε του Τραμπ, ούτε του Καμμένου

«Είναι θέμα της Συνόδου αν θα είμαι υποψήφιος μητροπολίτης. Δεν είναι θέμα ούτε του Τραμπ, ούτε του Καμμένου, ούτε κανενός πολιτικού» τόνισε ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, σχολιάζοντας τη συνομιλία του φερόμενου ως αρχηγού της μαφίας της Κρήτης με τον πρώην υπουργό, για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο ιερωμένος, που είναι εφημέριος στις Στέρνες, αρνήθηκε ότι ζήτησε τη βοήθειά του για την εκλογή του στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. «Όταν μου το είπε (σ.σ. ότι θέλει να με βοηθήσει) του είπα “κάνε ότι νομίζεις”», είπε μιλώντας στο Mega.

«Οι διαδικασίες για να εκλεγεί κάποιος Μητροπολίτης στην Κρήτη είναι συγκεκριμένες. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος για τα Χανιά», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός δεν τον ενέγραψε στον κατάλογο προς αρχιεροσύνη, αν και είχε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα.

« Δεν ευθύνομαι εγώ γιατί κάποιος μπορεί να μίλησε για μέν α »

Επίσης, διακωμώδησε τα περί εμπλοκής του Ντόναλντ Τραμπ με την υπόθεση εκλογής ενός Μητροπολίτη στα Χανιά. «Αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δεν ευθύνομαι εγώ επειδή κάποιος μπορεί να μίλησε για το όνομά μου», είπε.

Ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ τόνισε ότι δεν ζήτησε, ούτε θα ζητήσει από κάποιον να κάνει παρέμβαση για εκκλησιαστικό γεγονός. Το επόμενο διάστημα, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από «πνευματικά του παιδιά, που είναι νομικοί, να ασχοληθούν για ποιο λόγο διασύρθηκε το όνομά» του, καθώς δεν είχε επαφή ούτε με τα της Μονής. «Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, τα 175 στρέμματα που υπάρχουν στη δικογραφία, το γνώριζαν οι αρχές. Ούτε είχα σχέση με το μοναστήρι, ούτε ηγούμενος ήμουν», είπε.







« Δεν ξέρω το μητρώο του κα θενός »

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον φερόμενο ως αρχηγό της μαφίας, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ είπε: «Εμείς οι Κρητικοί δεν έχουμε θέματα, θα πιούμε το κρασί, θα κάνουμε και την παρέα μας, αλλά δεν ξέρω το μητρώο του καθενός».

Πάντως, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ διευκρίνισε ότι δεν είναι ο ιερέας που εμφανίζεται στη δικογραφία να εκβιάζεται για βίντεο ερωτικού περιεχομένου, ούτε έχει κάποια εμπλοκή σε αγοραπωλησίες.

Ο αρχιμανδρίτης γνωρίζει τον φερόμενο ως εγκέφαλο της μαφίας, ο οποίος εκκλησιαζόταν στην ενορία του, όπου πρόσφατα έκανε και δωρεά τροφίμων για απόρους, ενώ είχε μεταβεί και στον χώρο του για να τελέσει αγιασμό στο παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου. «Έχω στην κατοχή μου τεμάχιο λειψάνων του Αγίου μέσα στην εικόνα, του είπα ότι θα το φέρω για να προσκυνήσουν. Ούτε ότι θα δώσω, ούτε κάτι άλλο», είπε. «Βρέθηκα σε στιγμή αδυναμίας όταν ρωτήθηκα εάν τα λείψανα είναι γνήσια», είπε για διάλογο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο συζητά για το θέμα.