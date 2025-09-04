Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 24χρονοι που συνελήφθησαν για οπαδικό επεισόδιο - Επιτέθηκαν σε δύο αδέλφια
Αρνήθηκαν ότι τα κίνητρα του επεισοδίου ήταν οπαδικά, όπως επίσης ότι έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί η μπλούζα
Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο 24χρονοι που κατηγορούνται για την επίθεση με οπαδικά χαρακτηριστικά σε βάρος δύο νεαρών αδελφών, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες βραδινές ώρες στην περιοχή Βότση, στην Καλαμαριά και οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα από τους αστυνομικούς του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.
Οι δύο 26χρονοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στα νεαρά αδέλφια όταν εκείνοι επιβιβάζονταν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο πρώτος κατηγορούμενος, αφού αποβιβάστηκε από όχημα και φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τους παθόντες, τους οποίους εξύβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε ένας από τους παθόντες. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε και ο δεύτερος κατηγορούμενος και παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Μάλιστα, ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, επιχείρησε να διαφύγει καταρριχόμενος μέσω του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου της οικίας του.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής στον τόπο της επίθεσης, κράνος, καθώς και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών – μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.
Κατά την απολογία τους, οι δύο 24χρονοι αρνήθηκαν ότι τα κίνητρα του επεισοδίου ήταν οπαδικά, όπως επίσης ότι έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί η μπλούζα, ενώ φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από φραστική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή.
Μετά την απολογία τους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους.
