Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρασύρθηκε από ΙΧ και εγκαταλείφθηκε στην Πάτρα
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 27χρονο - Προσήχθη ο οδηγός που τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε
Δεν τα κατάφερε ο οδηγός της μοτοσικλέτας που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Τρίτης στη συμβολή της οδού Αμερικής και Ν.Ε.Ο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news πρόκειται για 27χρονο.
Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τη σύγκρουση ο οδηγός του ΙΧ με το οποίο συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα έφυγε από το σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.
Ήδη έχει προσαχθεί στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».
