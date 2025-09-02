Νάξος: Οι ιδιοκτήτες της γνωστής ταβέρνας απαντούν για το επεισόδιο με Εβραίους μέσω των δικηγόρων τους

Επεισόδιο με πρωταγωνιστές Εβραίους τουρίστες προκλήθηκε στην ταβέρνα «

» της

την Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν μία παρέα αποτελούμενη από

συγκρούστηκε με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της

και κατά του

που βρίσκονταν κολλημένα στο μαγαζί. Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας τώρα απαντούν μέσω δικηγόρου τονίζοντας πως θα εξαντλήσουν κάθε νομική δραστηριότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών τους.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου των ιδιοκτητών της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο

Το επεισόδιο στη Νάξο

Το πρόβλημα για την παρέα ξεκίνησε, όταν μία από τις έφηβες κοπέλες του γκρουπ πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της

και ορισμένες κατά του Ισραήλ, με τουλάχιστον μία να γράφει «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ», όπως είπε.

«Η σερβιτόρα πλησίασε και την ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, επέλεξαν αυτό;», είπε στο βρετανικό ειδησεογραφικό μέσο η 48χρονη

η σερβιτόρα ισχυρίστηκε ότι κάποιος από την παρέα της Λομπ είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει μια αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο και επέπληξε την παρέα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο -και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ζήτησε από την παρέα να αποχωρήσει από το εστιατόριο.

«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν: "Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές... Φύγετε από το εστιατόριό μου. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας χλεύαζαν για να φύγουμε... Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.



Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και αυτό το δημόσιο εξευτελισμό ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα» δήλωσε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο η 50χρονη Νίκολα Γκι, μέλος της ίδιας παρέας.



Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης, όπως είπαν, ακολούθησε την ομάδα των 13 ατόμων μέχρι το πάρκινγκ, μαζί με αρκετούς πελάτες του εστιατορίου, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία». Μέρος του διαπληκτισμού καταγράφηκε από την κάμερα της παρέας, που είχε αρχίσει να τον βιντεοσκοπεί.







Ωστόσο, η παρέα δεν είχε πληρώσει για το δείπνο της, με αποτέλεσμα η διαμάχη να συνεχιστεί και στο πάρκινγκ.



«Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά μετά ανησυχήσαμε ότι η αστυνομία θα ήταν με το μέρος τους. Θέλαμε απλώς να φύγουμε από εκεί. Ανησυχούσα για την ασφάλειά μας, επειδή υπήρχαν πολλές φωνές και κραυγές και δεν ήξερα αν η κατάσταση θα επιδεινωνόταν ακόμη περισσότερο. Προσπάθησα απλώς να βάλω όλους στο αυτοκίνητο και να φύγουμε» είπε η 50χρονη.



«Δεν θα εναντιωθούμε νομικά στις κριτικές που κρίνουμε καλόπιστες ακόμα και αν διαφωνούμε στο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν στηρίζονται σε ψέματα» αναφέρει η ανακοίνωση. Ενώ στην ανακοίνωση του νομικού εκπροσώπου των ιδιοκτητών καλείται η καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου «να κατεβάσει το συντομότερο τόσο η ίδια και όσοι την έχουν αναπαράγει την καθ ομολογίαν της μονταρισμένη (=ψευδή) φωτογραφία που εικονίζει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε κτίριο άσχετο με εκείνο που λειτουργεί, στην πρόσοψη του οποίου εικονίζεται ένας αγκυλωτός σταυρός και η λέξη ναζί».Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο μου ανέθεσαν σήμερα τη νομική τους εκπροσώπηση απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους. Η εκστρατεία αυτή κορυφώθηκε χθες με την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει εναντίον τους για…παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν είναι η μοναδική δήλωση Υπουργού προς αυτήν την κατεύθυνση.Αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών.Δεν θα εναντιωθούμε νομικά στις κριτικές που κρίνουμε καλόπιστες ακόμα και αν διαφωνούμε στο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν στηρίζονται σε ψέμματα.Δεν θα ασχοληθούμε ακόμα με τον υπόκοσμο του διαδικτύου, εκείνους όλους που με ψεύτικές αρνητικές αξιολογήσεις, απειλές, ύβρεις και συκοφαντίες εξαπολύουν επιθέσεις από ψευδώνυμα προφίλ με τον ανοχή των παρόχων. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρούν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.Προς το παρόν απευθυνόμαστε στην κ. Βάνα Νικολαίδου - Κυριανίδου και την προσκαλούμε να κατεβάσει το συντομότερο τόσο η ίδια και όσοι την έχουν αναπαράγει την καθ ομολογίαν της μονταρισμένη (=ψευδή) φωτογραφία που εικονίζει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε κτίριο άσχετο με εκείνο που λειτουργεί, στην πρόσοψη του οποίου εικονίζεται ένας αγκυλωτός σταυρός και η λέξη ναζί. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πλατφόρμες του διαδικτύου που αναρτούν και δημοσιεύουν αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου, που τελείται από την ίδια, ενώ η απόδοση της ιδιότητας του ναζιστή και μάλιστα εν γνώσει του ψεύδους αποτελεί βαρύτατη προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίζονται χρόνια ενάντια σε κάθε μορφή φασιστικής βίας. Ακόμα, καταστήματα με αγκυλωτούς σταυρούς δεν επέτρεψε ο ελληνικός λαός πουθενά μετά το 1944. Και η διαφήμιση των ναζιστικών συμβόλων από την παραπάνω ανάρτηση στο βωμό της εμπάθειάς της προκαλεί την ιστορία του και παρέχει προβολή στους νοσταλγούς των ναζί σε μια περίοδο που και η ναζιστική βία δεν παραιτείται από προσπάθειες επανεμφάνισης στην ελληνική κοινωνία και η δίκη της Χρυσής Αυγής στον δεύτερο βαθμό βρίσκεται σε εξέλιξη.Απευθυνόμαστε και στους Υπουργούς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που όχι για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν τη δίωξη με τον αντιρατσιστικό νόμο, όπως είχαν κάνει προ μηνός με τους διαδηλωτές της Ρόδου. Πρόκειται για παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες από πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα άλλου φορέα συνταγματικά διακριτής εξουσίας και συνιστούν οι ίδιες τέλεση παράβασης καθήκοντος, άσχετα αν για τη δίωξή τους απαιτείται όπως είναι γνωστό η διαδικασία του άρθρου 86 Σ που εξαρτάται από τη δική τους πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται προφανώς και για άτυπες παρεμβάσεις και εκπομπές μηνυμάτων στη διοίκηση. Αλλά ο εκφοβισμός που επιχειρούν δεν θα περάσει.Πέραν αυτού η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη τις υποδείξεις τους για «να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων» και σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω μετά από δικά μας αιτήματα. Και όσοι την προκαλούν θα την αντιμετωπίσουν.Χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες.Οι δικηγόροι του αγώνα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή.