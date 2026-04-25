Ελλάς - Γαλλία μόνιμη συμμαχία: Μητσοτάκης και Μακρόν δίνουν ραντεβού στη φρεγάτα «Κίμων», υπογράφουν ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας
Οι δύο ηγέτες θα επισκεφτούν τον Κίμωνα, την πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς που παρέλαβε η Ελλάδα από τα ναυπηγεία της Naval Group - Στη συνέχεια στο Μαξίμου υπογράφεται στρατηγική συμφωνία Ελλάδας–Γαλλίας για άμυνα, γεωπολιτική συνεργασία και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας
Μια επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα έχει αυτονόητους συμβολισμούς με βάση την ιστορική σχέση των δύο χωρών.
Η στρατηγική εταιρική σχέσηΗ συμφωνία για την άμυνα όμως είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης εικόνας. Στην πραγματικότητα, σήμερα οι κ. Μητσοτάκης και Μακρόν θα υπογράψουν μια ευρύτερη συμφωνία που θα αναβαθμίζει τις ήδη στενές ελληνογαλλικές σχέσεις στο επίπεδο της πολυεπίπεδης στρατηγικής συνεργασίας.
Ραντεβού στον «ΚΙΜΩΝΑ»Η σημερινή μέρα θα ξεκινήσει με την κοινή εμφάνιση των δύο ηγετών στο deck του «ΚΙΜΩΝΑ», της πρώτης φρεγάτας νέας γενιάς που παρέλαβε η Ελλάδα από τα ναυπηγεία της Naval Group πριν από μερικούς μήνες και σηματοδοτεί τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών και των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η άφιξη τους αναμένεται περίπου στις 10:00, ενώ θα συνοδεύονται από τους υπουργούς Άμυνας, τον Νίκο Δένδια και την Καρίν Βοτρέν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συζήτηση Ελλάδος και Γαλλίας για τους εξοπλισμούς είναι ευρύτερα ενεργή. Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης, η Γαλλία κομίζει πρόταση για αξιοποίηση των Μιράζ που κατέχει η Ελλάδα στην Ουκρανία, με αντικατάσταση μέσω Rafale.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα δεν συζητά αυτή την επιλογή, αλλά δεν αποκλείει την αγορά περαιτέρω Rafale, ανάλογα και με τις οικονομικές δυνατότητες. Άλλωστε, από το 2028 και μετά ξεκινά και η παραλαβή των πρώτων αμερικανικής κατασκευής F35 που θα αλλάξουν κι άλλο την ισορροπία ισχύος στον αέρα.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι οι Γάλλοι βάζουν και τα υποβρύχια Barracuda της Naval Group, μια πρόταση που επίσης θα αξιολογήσει η Αθήνα στο πλαίσιο των αναγκών και του δημοσιονομικά εφικτού.
Το εν Αθήναις πρόγραμμα του κ. Μακρόν, μετά το γεύμα που θα παρατεθεί το μεσημέρι προς τιμήν του στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κ. Μητσοτάκη, θα ολοκληρωθεί με την κοινή παρουσία των δύο ηγετών σε event στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα απευθύνουν χαιρετισμό στο ελληνο-γαλλικό επιχειρηματικό forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».
Θερμό κλίμα και επιχειρηματικό φόρουμΤο θερμό κλίμα μεταξύ Μητσοτάκη και Μακρόν, αλλά και ευρύτερα το άρτιο επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων, φάνηκε χθες από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του Γάλλου προέδρου επί ελληνικού εδάφους. Οι δύο ηγέτες, όπως προαναφέρθηκε, βρέθηκαν το απόγευμα στη Ρωμαϊκή Αγορά, συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης και αμφότεροι εξέπεμψαν ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη ευρωπαϊκής κινητοποίησης και στρατηγικής αυτονομίας σε ένα περιβάλλον ισχυρότερου διεθνούς ανταγωνισμού. Αμέσως μετά ο κ. Μακρόν μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Κώστα Τασούλα, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε το επίσημο δείπνο με περίπου 100 προσκεκλημένους και παρόντες εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων, της τέχνης και του πνεύματος.
