Καιρός: Με μελτέμια και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς μέχρι και την Τετάρτη, έρχονται οι πρώτες καταιγίδες στα βόρεια
Διήμερη κακοκαιρία στα βόρεια τμήματα της χώρας (Τετάρτη - Πέμπτη), τι περιμένουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας
Με καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζει και σήμερα ο καιρός, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας και τα μελτέμια να ενισχύονται στα πελάγη. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια, από τα μέσα της εβδομάδας αναμένονται αλλαγές, καθώς διαταραχές από τα Βαλκάνια θα φέρουν τις πρώτες βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από γενική ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με έντονη την παρουσία της ζέστης στα ηπειρωτικά. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως 32, με ήπιους ανέμους και λίγες αραιές νεφώσεις. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 6 μποφόρ, διατηρώντας το γνώριμο καλοκαιρινό μοτίβο, την ίδια ώρα που η υγρασία σε αρκετές περιοχές θα εντείνει την αίσθηση της ζέστης.
Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι «η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιο καιρό και ζέστη, όμως η υγρασία ενισχύει την αίσθηση δυσφορίας, κυρίως στα αστικά κέντρα. Από την Τετάρτη, διαταραχή από τα Βαλκάνια θα φέρει αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η κακοκαιρία αυτή θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, χωρίς όμως να πρόκειται για ακραία φαινόμενα».
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 28 έως 35, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 31 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό στα βόρεια - Πότε θα «χτυπήσει» η 48ωρη κακοκαιρίαΒαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας αστάθεια. Από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία και τη Χαλκιδική δεν αποκλείονται μπουρίνια, με ηλεκτρικές εκκενώσεις, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.
Τι λένε οι μετεωρολόγοιΟ μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με καιρό που θυμίζει περισσότερο Ιούλιο, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 34–35 βαθμούς στην Αττική και γύρω στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, από την Τετάρτη το σκηνικό αλλάζει, με τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ την Πέμπτη η αστάθεια θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας». Παράλληλα, τονίζει ότι τα μελτέμια θα συνεχίσουν με εντάσεις 6 μποφόρ, συμβάλλοντας στη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας προς τα τέλη της εβδομάδας.
Αρκετή η ζέστη σήμερα αλλά κυρίως αύριο στη χώρα μας, ενώ από αύριο το απόγευμα επιστρέφουν οι μπόρες και οι καταιγίδες...Posted by Klearhos Marousakis on Monday, September 1, 2025
Ο καιρός σήμεραΑναμένεται ηλιοφάνεια. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός της Τετάρτης 3 ΣεπτεμβρίουΣτο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός της Πέμπτης 4 ΣεπτεμβρίουΣτη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Ο καιρός της Παρασκευής 5 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
