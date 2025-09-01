Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο
Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία
Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι σήμερα, στις 18:25, η αμαξοστοιχία IC55, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, στις 18:25, λίγο μετά την περιοχή της Αλιάρτου, παρέσυρε κοπάδι ζώων που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί προσωρινά.
Από το περιστατικό, σύμφωνα με την εταιρεία, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί και οι 400 επιβάτες, καθώς και το προσωπικό της Hellenic Train, είναι καλά στην υγεία τους.
Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας προέβη στην ασφαλή συνέχιση του δρομολογίου προς Αθήνα, με καθυστέρηση 95 λεπτών. «Κατά τη διάρκεια της αναμονής εντός του κλιματιζόμενου συρμού, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, προσφέροντάς τους νερό και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού» αναφέρεται στην ενημέρωση της εταιρείας.
Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:
- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
- είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
