Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Τρένο Παράσυρση Ζώα Αλίαρτος

Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο

Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία

Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι σήμερα, στις 18:25, η αμαξοστοιχία IC55, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, στις 18:25, λίγο μετά την περιοχή της Αλιάρτου, παρέσυρε κοπάδι ζώων που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί προσωρινά.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με την εταιρεία, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί και οι 400 επιβάτες, καθώς και το προσωπικό της Hellenic Train, είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας προέβη στην ασφαλή συνέχιση του δρομολογίου προς Αθήνα, με καθυστέρηση 95 λεπτών. «Κατά τη διάρκεια της αναμονής εντός του κλιματιζόμενου συρμού, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, προσφέροντάς τους νερό και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού» αναφέρεται στην ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

- είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία

«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης