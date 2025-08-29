Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Αλόννησος: Στο νοσοκομείο 70χρονος που κουτούλησε τον δήμαρχο και λίγες ώρες μετά υπέστη εγκεφαλικό
Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του δημάρχου, όλα έγιναν κατά τη χθεσινή επίσκεψη σε ένα αντλιοστάσιο της περιοχής όπου ο 70χρονος υποστήριξε ότι ήταν δικό του
Σοβαρό επεισόδιο με απρόβλεπτη και δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στην Αλόννησο, όταν 70χρονος κάτοικος του νησιού επιτέθηκε με κουτουλιά στον δήμαρχο, Παναγιώτη Αναγνώστου, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο, και λίγες ώρες αργότερα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα.
Η αφορμή για το επεισόδιο συνδέεται με το χρόνιο πρόβλημα της λειψυδρίας που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες το νησί. Η Αλόννησος στηρίζεται σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που είχαν εγκατασταθεί από τη δεκαετία του ’80 και τα οποία συχνά υπολειτουργούν ή παρουσιάζουν φθορές. Η αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τη δημοτική αρχή να δίνει καθημερινό αγώνα για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμαρχος πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις παλιές εγκαταστάσεις, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα και να δρομολογούνται λύσεις.
Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του δημάρχου, η χθεσινή επίσκεψη σε ένα αντλιοστάσιο της περιοχής είχε διαφορετική τροπή από την αναμενόμενη. «Φτάνοντας στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι το αντλιοστάσιο ήταν σφραγισμένο με λουκέτο ιδιώτη. Ο δήμαρχος αποφάσισε να το ανοίξει, καθώς πρόκειται για δημοτική περιουσία. Μπαίνοντας μέσα, βρεθήκαμε μπροστά σε εικόνες που μας αιφνιδίασαν. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε αποθήκη, γεμάτη ξένα αντικείμενα – υπήρχαν μέχρι και σάκοι του μποξ. Δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν όλα αμέσως» περιγράφει ο συνεργάτης του στο protothema.gr. Ενώ τα συνεργεία άρχισαν να μετακινούν τα αντικείμενα, εμφανίστηκε ο 70χρονος ιδιοκτήτης τους. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση. «Άρχισε να φωνάζει ότι το αντλιοστάσιο είναι δικό του, έβριζε, απειλούσε και πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, όρμησε στον δήμαρχο και τον χτύπησε με κουτουλιά στο πρόσωπο. Ο δήμαρχος τραυματίστηκε στα χείλη και έφερε εμφανή μώλωπα στο μάγουλο. Ήταν ένα αιφνιδιαστικό και βίαιο χτύπημα που μας σόκαρε όλους» τονίζει ο συνεργάτης του δημάρχου.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και έσπευσε στο σημείο, συλλαμβάνοντας τον ηλικιωμένο. Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου του γνωστοποιήθηκε ότι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, ο 70χρονος κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς «Τον είδαν να σωριάζεται στο πάτωμα. Επικράτησε πανικός και ειδοποιήθηκαν αμέσως γιατροί. Εκείνοι εκτίμησαν ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και ζήτησαν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο του Βόλου» σημειώνει ο συνεργάτης. Η διακομιδή έγινε με κατεπείγουσα διαδικασία και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος φέρει τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία μαρτυρούν τη βιαιότητα της επίθεσης που δέχθηκε.
