Αλόννησος: Στο νοσοκομείο 70χρονος που κουτούλησε τον δήμαρχο και λίγες ώρες μετά υπέστη εγκεφαλικό

Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του δημάρχου, όλα έγιναν κατά τη χθεσινή επίσκεψη σε ένα αντλιοστάσιο της περιοχής όπου ο 70χρονος υποστήριξε ότι ήταν δικό του