Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αρετή Ηλείας
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) σε δάσος στην Αρετή Ηλείας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025
